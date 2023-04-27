Англія

Керівництво "синіх" змирилося з жахливими сезоном та місцем без єврокубків.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард продовжить очолювати команду до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" змирилося з жахливим сезоном команди, який залишив команду без єврокубків на наступну кампанію.

Після 32 турів Челсі набрав 39 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, Лемпард очолив Челсі на початку квітня, після чого команда програла усі п'ять матчів, забивши один гол.

Раніше повідомлялося, що Маурісіо Почеттіно досяг усної домовленості з Челсі.