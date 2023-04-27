Керівництво "синіх" змирилося з жахливими сезоном та місцем без єврокубків.
Френк Лемпард, Getty Images
27 квітня 2023, 20:25
Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард продовжить очолювати команду до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, керівництво "синіх" змирилося з жахливим сезоном команди, який залишив команду без єврокубків на наступну кампанію.
Після 32 турів Челсі набрав 39 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, Лемпард очолив Челсі на початку квітня, після чого команда програла усі п'ять матчів, забивши один гол.
Раніше повідомлялося, що Маурісіо Почеттіно досяг усної домовленості з Челсі.