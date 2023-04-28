Англія

Українець, нарешті, отримав ігровий час.

У рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут вистояв перемогу у матчі проти Саутгемптона — 0:1.

На 68 хвилині поєдинки головний тренер "вишень" Гарі О'ніл випустив замість Маркоса Сенесі Іллю Забарного.

На 29 хвилин основного та доданого часу українець непогано себе проявив, отримавши від порталу SofaScore оцінку 6,7.

Портал WhoScored оцінив гру українського центрбека у 6,3 — найвище за інших футболістів, які вийшли на заміну.