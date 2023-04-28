Англія

Фахівець оцінив матч проти Тоттенгема.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував результативну нічию проти Тоттенгема — 2:2.

"Звичайно, коли ведеш 2:0, трохи розчарований нічиєю. Це очевидно. Ми мали шанси на 3:1, але після цього тижня 2:2 – хороша нічия. Ми не були гарні протягом усіх 90 хвилин.

Бачили, що гол назріває, я приготував запасних, але було вже надто пізно. Ми не блокували кроси та удари, не вичавлювали максимум із себе. Вони легко забили", — сказав тренер.

Манчестер Юнайтед має в активі 60 очок після 31 зіграного матчу АПЛ. В "манкуніанців" відставання до третього Ньюкасла два очки, але одна гра у запасі. Також МЮ має дві гри у запасі загалом.