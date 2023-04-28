Англія

Манчестер Юнайтед упустив перемогу над Тоттенгемом

Команда Еріка тен Гага повторила сценарій першого матчу проти Севільї в Лізі Європи УЄФА — забила двічі, після чого віддала долю матчу на поталу суперникам.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Порро, 56, Сон, 79 — Санчо, 7, Рашфорд, 44



Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро (Данжума, 77), Скіпп, Гейб’єрг, Перішич (Девіс, 77) — Рішарлісон (Кулушевські, 61), Сон (Танганга, 87) — Кейн.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака (Маласія, 71), Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Еріксен (Фред, 61) — Антоні (Веггорст, 72), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61) — Рашфорд.



Попередження: Гейб’єрг — Ван-Біссака, Лінделеф