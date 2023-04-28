Англія

Фахівець оцінив свій перший матч на чолі "шпор" за останній час.

Виконувач обов'язків головного тренера Тоттенгема Раян Мейсон висловився після вольової нічиї проти Манчестер Юнайтед — 2:2.

"Я говорив хлопцям... Було багато розмов про, можливо, брак характеру. Я знаю, що у мене є гравці, які, коли згуртуються і діють як команда, є дуже сильним колективом. Моє завдання полягає в тому, щоб надихнути їх, щоб кожного разу, коли ми виходимо на футбольне поле, ми діяли як команда.

Я був у Тоттенгемі гравцем і знаю, як це, коли з нами є вболівальники. Я був дуже задоволений відчуттями та енергією на стадіоні. Я відчував, що вони були з нами всю гру. Для мене головне, що ми разом.

Ми — команда, і у футболі ви можете виграти, програти або зіграти внічию, але найважливіше те, що ми залишаємось один з одним і діємо як команда в кожній миті. Я працюю з командою, яка готова битися", — сказав Мейсон.

Тоттенгем після 33 зіграних матчів йде п'ятим у таблиці Прем'єр-ліги. Віставання до МЮ становить 6 очок, але в Тоттенгема зіграно на два матчі більше.