Англія

Тренер дав коментар після чергового провального матчу.

Головний тренер Евертона Шон Дайч висловився після розгромної поразки від Ньюкасла з рахунком 1:4.

"Чи можемо ми прокинутись під кінець чемпіонату? Можемо. Зараз наша гра моментами схожа на ту, завдяки якій ми обіграли Арсенал, тому є докази, що все можливо.

Нам потрібно довести перевагу цієї гри. Ми добре відіграли проти Ньюкасла у першому таймі. Голи змінюють гру, не лише рахунок, але й відчуття від гри.

Зрештою, я дуже розчарований. У першому таймі ми зробили все, що я вважав за потрібним донести футболістам — ми грали проти хорошої команди. Ми зробили все, крім голу.

Ми маємо виправити помилки, яких припустилися за останні кілька тижнів. Ми всі можемо говорити, але мова йде про те, щоб взяти та зробити це.

Чи залишемось ми у Прем'єр-лізі? Ми можемо це зробити, я впевнений", — завершив Дайч.

Евертон йде на 19 позиції після 33 зіграних матчів. До рятувального 17 місця "ірисок" відділяє два залікові бали.