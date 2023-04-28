Англія

Півзахисник може залишитись на Стемфорд Бридж.

Мейсон Маунт все ще може залишитися у Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, минулої п'ятниці відбулася розмова між англійцем і Тоддом Боелі.

Власник Челсі пояснив Маунту, що він є важливим футболістом для клубу, і що з ним хочуть продовжити контракт.

Після зустрічі обидві сторони залишилися задоволеними і на позитивній хвилі. Наразі шанси зросли на те, що Маунт залишиться на Стемфорд Бридж.

Цього сезону Мейсон Маунт провів у футболці "синіх" 35 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач.