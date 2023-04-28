Півзахисник може залишитись на Стемфорд Бридж.
МЕЙСОН МАУНТ, GETTY IMAGES
28 квітня 2023, 14:59
Мейсон Маунт все ще може залишитися у Челсі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, минулої п'ятниці відбулася розмова між англійцем і Тоддом Боелі.
Власник Челсі пояснив Маунту, що він є важливим футболістом для клубу, і що з ним хочуть продовжити контракт.
Після зустрічі обидві сторони залишилися задоволеними і на позитивній хвилі. Наразі шанси зросли на те, що Маунт залишиться на Стемфорд Бридж.
Цього сезону Мейсон Маунт провів у футболці "синіх" 35 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач.