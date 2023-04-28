Англія

Нападник Лілля може перебратись в англійський чемпіонат.

Нападник Лілля Джонатан Девід завдяки потужним виступам привернув до себе увагу ряду представників чемпіонату Англії.

Як повідомляє видання L`Equipe, на канадського форварда претендують Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгем.

У поточному сезоні Джонатан Девід провів 33 поєдинки, в яких він забив 22 голи і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія стежить за ситуацією навколо трансферу Девіда.