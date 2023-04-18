Німеччина

Проте конкретних переговорів із канадським форвардом поки що не було.

Нападник Лілля Джонатан Девід у літнє трансферне вікно з великою ймовірністю змінить клубну прописку на тлі інтересу з боку низки європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенська Баварія є однією із команд, яка моніторить ситуацію навколо майбутнього 23-річного канадця.

Головний скаут "червоних" Маркус Пілава добре відгукується про Девіда, але предметних переговорів з боку гранду німецької Бундесліги поки що не було.

Зазначається, що в наступні кілька тижнів головний тренер Баварії Томас Тухель зустрінеться з керівництвом клубу, щоб обговорити кадрові питання у команді, включаючи конкретні імена для потенційного посилення складу влітку.

У поточному сезоні Джонатан Девід провів 33 поєдинки, в яких він забив 22 голи і віддав 4 результативні передачі. Після 30 турів канадський форвард ділить з Кіліаном Мбаппе перший рядок у бомбардирських перегонах французької Ліги 1, маючи на рахунку 20 м'ячів.