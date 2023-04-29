Англія

Нідерландський тренер високо оцінює півзахисника.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Independent, "червоні дияволи" цікавляться півзахисником Саутгемптона Ромео Лавія.

Стверджується, що в підписанні гравця особисто зацікавлений Ерік Тен Гаг, який бачить в ньому довгострокову заміну Каземіро.

Втім, Лавія — не першочергова мета Манчестер Юнайтед. Спочатку клуб хоче придбати нападника, правого захисника та досвідченого гравця в центр поля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зробив пропозицію в 58 млн євро за півзахисника Саутгемптона Лавія, проте отримав відмову.