Нідерландський тренер високо оцінює півзахисника.
Ромео Лавія, getty images
29 квітня 2023, 10:28
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Independent, "червоні дияволи" цікавляться півзахисником Саутгемптона Ромео Лавія.
Стверджується, що в підписанні гравця особисто зацікавлений Ерік Тен Гаг, який бачить в ньому довгострокову заміну Каземіро.
Втім, Лавія — не першочергова мета Манчестер Юнайтед. Спочатку клуб хоче придбати нападника, правого захисника та досвідченого гравця в центр поля.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі зробив пропозицію в 58 млн євро за півзахисника Саутгемптона Лавія, проте отримав відмову.