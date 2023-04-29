Англія

Колектив Роя Ходжсона реабілітувався за поразку у минулому турі і продовжує грати результативні матчі.

У рамках 34 раунду англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес у домашньому поєдинку змагався із Вест Гемом.

Перший тайм ознаменувався великою кількістю голів. Соучек вивів гостей вперед на дев'ятій хвилині. Проте Аю, Заха та Шлупп за 15 хвилин розправилися з проблемною обороною "гаммерс". На 35 хвилині Антоніо рахунок скоротив — на цьому перший там завершився.

У другому, на 65, Пелес заробив пенальті. До м'яча підійшов Езе і своїм шансом скористався. Проте і тут Вест Гем зібрався силами та відіграв один м'яч. І на цей раз це зробив Агер на 73 — 4:3.

Крістал Пелес — Вест Гем 4:3

Голи: Аю, 15, Заха, 20, Шлупп, 30, Езе, 66 — Соучек, 9, Антоніо, 35, Агер, 73

Крістал Пелас: Джонстон — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп, Дукуре (Мілівоєвич, 90+5), Езе — Олісе, Аю, Заха (Едуар, 84).

Вест Гем: Фаб'янські — Цоуфал, Зума (Огбонна, 19), Агер, Емерсон (Крессвелл, 46) — Соучек, Райс, Пакета (Інгз, 70) — Боуен, Форнальс (Бенрахма, 46) — Антоніо (Корне, 90).

Попередження: Аю, Соучек, Цоуфал.