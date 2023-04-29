Італійський фахівець прокоментував майбутнє одного зі своїх підопічних.
Роберто Де Дзербі - Getty Images
29 квітня 2023, 18:18
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував майбутнє деяких підопічних — цитує його Фабріціо Романо.
"Мітома? Йому потрібно залишитися тут ще один рік, для нього і для нас це буде хороший вибір.
Я хочу, щоб Джоел Велтман залишився з нами наступного сезону, тому що це стосується не лише мене, але й решти клубу".
Брайтон вилетів з Кубку Англії від Манчестер Юнайтед, проте все ще має шанси на потрапляння до Ліги Європи.