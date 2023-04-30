Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Тоттенгем.

Ліверпуль та лондонський Тоттенгем зіграють на Енфілді в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після перемоги над лондонським Вест Гемом (2:1), залучив до стартового складу Конате до центру оборони, тоді як Елліотт з'явиться в трикутнику в центрі поля, а Луїс Діас зіграє ліворуч в атаці.

Раян Мейсон, на тлі нічиєї проти Манчестер Юнайтед (2:2), використав із перших хвилин Девіса в трійці центральних захисників, тоді як Кулушевські розташується на правому фланзі атаки.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Фабіньо, Елліотт, Джонс — Салах, Гакпо, Діас.

Запасні: Келлегер, Гомес, Мілнер, Гендерсон, Жота, Цимікас, Нуньєс, Карвалью, Матіп.



Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Девіс — Порро, Скіпп, Гейб’єрг, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.

Запасні: Остін, Санчес, Танганга, Ленгле, Сарр, Девайн, Моура, Рішарлісон, Данжума.



Гра Ліверпуль — Тоттенгем почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.