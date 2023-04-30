Англія

Завершились два поєдинки чемпіонату Англії.

У рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги завершились ще два поєдинки.

На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл зустрічався із Саутгемптоном.

Після двох поспіль перемог із великою різницею господарі підходили фаворитом, особливо дивлячись на турнірне положення суперника. Проте Саутгемптон більше створив моментів і логічно відкрив рахунок. На 41 хвилині після пасу від Сулемана Стюарт Армстронг переграв Поупа — 0:1.

На 55 хвилині Ньюкаслу вдалось зрівняти рахунок. Вілсон, який по перерві змінив Гордона, відправив м'яча в сітку. А на 76 арбітр не дозволив Вілсону забити вдруге — офсайд був у форварда. За чотири хвилини "сороки" забили вдруге — автор голу у свої ворота став Волкотт. А на 83 "святі" пропустили втретє від Вілсона.

Ньюкасл - Саутгемптон 3:1

Голи: Вілсон, 55, 81, Волкотт (АГ), 79 — Армстронг, 41

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Гордон (Вілсон, 46), Гімараес, Віллок (Рітчі, 90+2), Мерфі (Альмірон, 69), Жоелінтон — Ісак (Андерсон, 90+2).

Саутгемптон: Маккарті — Лянко (Мейтленд-Найлс, 70), Белла-Котчап, Беднарек, Вокер-Пітерс — Сулемана (А. Армстронг, 70), Лавія, Ворд-Праус, Армстронг (Ельюнуссі, 71) — Алькарас (Адамс, 78), Дженепо (Волкотт, 64).

Попередження: Беднарек, Вокер-Пітерс, Армстронг, Лавія.

Паралельно змагались команди з нижньої половини турнірної таблиці — Борнмут приймав Лідс.

На 20 хвилині Лерма відкрив рахунок. А за чотири хвилини він же подвоїв перевагу господарів, оформивши дубль.

Лідс відіграв один м'яч до перерви. Ньонто обігрався з Бемфордом, який переграв Нето. На 63 Борнмут забив втретє — відзначився Соланке. Добив Лідс на 90+1 хвилині Семеніо.

Борнмут — Лідс 4:1

Голи: Лерма, 20, 24, Соланке, 63, Семеніо, 90+1 — Бемфорд, 32

Борнмут: Нето — Сміт, Сенесі, Келлі, Вінья (Ентоні, 62) — Ротвелл (Кук, 73), Лерма, Крісті, Біллінг (Мур, 62, Семеніо, 83,), Уаттара — Соланке (Стейсі, 90+1).

Лідс: Мельє — Купер (Вобер, 34), Кох, Крістенсен — Гаррісон, Рока, Маккенні (Форшоу, 73), Ейлінг, Ньонто, Саммервілл — Бемфорд (Родріго, 73).

Попередження: Сміт.