Англія

Керманич прокоментував стан власних підопічних.

Напередодні ключового гостьового матчу проти Лестера в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги головний тренер Евертона Шон Дайч розповів про стан своєї команди, яка й досі перебуває в зоні вильоту.

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"У Евертона є три проблеми: нерви, тиск, травми. Разом із ними йдуть підготовка до матчів, зосередженість, дискваліфікації та гравці, що постійно приходять та відходять. Усі ці речі впливають так чи інакше на стан команди.

Зараз ми намагаємось відпрацювати ті фрагменти гри, коли суперники чинять найбільший тиск, як ми вже робили проти Челсі та Тоттенгема, коли здобували важливі очки. Другий тайм проти Фулгема й другий тайм проти Ньюкасла явно не були схожими на попередні матчі.

У першому таймі ми зробили дев’ять ударів по воротах проти чотирьох у суперників тому, що м’яч частіше потрапляв до зон перед чужим штрафним. Звичайно, якість нашого завершального пасу також має покращитись. Справа не тільки в якості, але й у тому, що м’яч має частіше потрапляти до чужих володінь. Це те, над чим ми повинні попрацювати з гравцями.

Зрештою ми часто доходимо до вигідних положень біля чужого штрафного, але не до ключових, якою зазвичай десятиметрова відстань до воріт — саме звідти забивається найбільше голів. Це місце, де я точно хочу бачити наявність Калверт-Льюїна в кожному матчі. Він брав участь у матчі проти Ньюкасла, зігравши в найкращий свій футбол за останній час після травми", — заявив англійський фахівець.

Матч Лестер — Евертон відбудеться 1 травня, о 22:00.