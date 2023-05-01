Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 30 квітня 2023 року, 16:00.

У рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж лондонським Фулгемом та Манчестер Сіті.

Уже на третій хвилині зустрічі "містяни" вийшли вперед за рахунок голу з пенальті від Ерлінга Голанда, який дозволив норвежцю зрівнятись за показниками результативності з найкращими бомбардирами АПЛ в історії.

Однак радість гостей не була тривалою, оскільки суперники відігрались за рахунок м’яча Вінісіуса вже до завершення першої чверті ігрової години. Але потім Фулгем на рівному місці втратив свого капітана, Тіма Ріма, який травмував руку, і завдання команди Марку Сілви стало ще складнішим.

Сіті в підсумку забив удруге незадовго до відходу на перерву, після чого провів початок другого тайму за невдалими спробами збільшити власну перевагу, але потім відступив заради більш надійної гри в захисті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Манчестер Сіті в АПЛ:

Фулгем — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Вінісіус, 15 — Голанд, 4 (пен.), Альварес, 36

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім (Діоп, 21), Робінсон — Рід (Лукич, 76), Пальїнья — Вілсон (Джеймс, 77), Перейра (Керні, 58), Декордова-Рід (Соломон, 77) — Вінісіус.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Марез (Фоден, 83), Альварес (Б. Сілва, 83), Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Попередження: Тете — Гріліш, Едерсон, Вокер.