Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард вважає, що Арсенал ще має шанси на перемогу в АПЛ.

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"Вони все ще дуже прагнуть виграти Прем'єр-лігу. Це фантастична команда, і вони проводять чудовий сезон. Якщо вони трохи поранені, то можуть сильно відреагувати.

Звичайно, залишилося ще достатньо ігор, щоб елемент ризику все ще був присутній у верхній частині таблиці та у нижній. Вони точно залишаються у гонці", — наводить слова Лемпарда Sky Sports.

Зазначимо, що Арсенал відстає від Манчестер Сіті на одне очко, але у "городян" у запасі на одну гру більше.