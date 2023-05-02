Англія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Англії між Арсеналом та Челсі, який пройде 2 травня та розпочнеться о 22:00.

Арсенал в рамках поєдинку тридцять четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Челсі.

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСІ

ВІВТОРОК, 2 ТРАВНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС, ЛОНДОН. РОБЕРТО ДЖОНС — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS.

Арсенал підходить до матчу в дуже поганому стані. Команда довгий час йшла на першій сходинці турнірної таблиці та мріяла про чемпіонство, але після серії невдалих результатів опинилась в становищі, коли про золоті медалі думати важко.

Нічийні результати з Вест Гемом, Ліверпулем та Саутгемптоном надломили Арсенал, а поразка від Манчестер Сіті добила.

Тим не менш, тренерському штабу Мікеля Артети потрібно привести команду до тями, адже з психологічної точки зору для "канонірів" вкрай важливо вчитися тримати удар, адже наступний сезон буде ще важчим через участь у Лізі чемпіонів.

Крім того, гравцям Арсеналу банально потрібно реабілітуватись за невдалі результати. Перемога у дербі може трошки зменшити розпач прихильників команди.

Однак потрібно розуміти, що Челсі проводить сезон під девізом "розпач для фанатів", тому й "синім" вкрай потрібно реабілітуватись за серію невдач.

З п'яти останніх матчів в чемпіонаті Англії Челсі програв чотири та ще один зіграв внічию. Та й при цьому команда Френка Лемпарда забила всього один м'яч — дуже сумна ситуація.

Сподіваємось, що в стартовому складі Челсі знайдеться місце для Михайла Мудрика, який непогано виглядав у матчі проти Брентфорда. Українець цілком міг опинитись в Арсеналі цією зимою, проте Челсі запропонував більше.

Фанати Арсеналу через не дуже полюбляють українця та й, в цілому, хейта у Мудрика вистачає. Отже, це відмінна можливість проявити себе та трохи знизити тиск.

Що стосується історії протистоянь команд, то тут невеличка перевага в Арсенала. В АПЛ "каноніри" здобули 24 перемогу, Челсі — 20, а нічийних результатів було зафіксовано 17.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Не зіграють: Томіясу — Джеймс, Маунт, Кукурелья, Кулібалі, Броя

Під питанням: Саліба, Ель-Нені — Бетінеллі, Гаверц

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