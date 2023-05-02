Англія

Нападник може стати вільним агентом.

Вулвергемптон не має наміру продовжувати контракт з Дієго Костою, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією джерела, Хулен Лопетегі вражений лідерськими якостями іспанця, але не може гарантувати йому місце у стартовому складі. Якщо "вовки" не запропонують Кості нову угоду до липня, то 34-річний нападник стане вільним агентом.

Коста є одним із найбільш високооплачуваних гравців Вулвергемптона, що отримує трохи менше, ніж найкращі гравці команди.

У поточному сезоні на рахунку Кости 22 матчі у складі "вовків" у всіх турнірах, у яких він відзначився лише одним забитим м'ячем.