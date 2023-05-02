Англія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі.

Арсенал та Тоттенгем мають намір поборотися за центрального захисника Крістал Пелас Марка Геї, повідомляє Evening Standard.

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Джерело інформує, що "каноніри" стурбовані травмою Вільяма Саліба, а "шпори" шукають альтернативу Клеману Лангле, який повернеться до Барселони.

Контракт гравця з лондонським клубом діє до кінця червня 2026 року.

Цього сезону на рахунку Гехі 36 матчів за Крістал Пелас у всіх турнірах, в яких він зумів відзначитися одним забитим м'ячем.