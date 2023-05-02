Англія

Сенегалець може повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Ньюкасл хоче підписати Садіо Мане, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, у послугах Мане, крім Челсі, також зацікавлений і Ньюкасл. "Сороки" мають намір посилитися до нового сезону, в якому, найімовірніше, вони братимуть участь у Лізі чемпіонів.

І Ньюкасл, і Челсі вже пов'язувалися із представниками сенегальця.

Контракт гравця з німецьким клубом діє до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні на рахунку сенегальця 35 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, у яких він відзначився 12 голами та 5 результативними передачами.