Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Неманья Матич вважає, що Манчестер Сіті може виграти Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів і Кубок Англії.

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"Чи може Манчестер Сіті виграти требл? Я думаю так. Кілька місяців тому ми з Теммі Абрагамом посперечалися в нашій роздягальні. Він сказав, що Арсенал переможе в АПЛ, я сказав, що Сіті виграє.

Все в їхніх руках. У них є досвід гри в такого роду матчах. Один поганий результат може змінити все, але у Сіті більше шансів", — наводить слова Матича Sky Sports.

Нагадаємо, що Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє проти Реала, у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед, а також "міщани" на одне очко випереджають Арсенал у боротьбі за АПЛ.