Англія

Нападник дав свій коментар.

Кай Гаверц прокоментував проблеми Челсі цього сезону. Зокрема він пов'язує їх зі зміною головного тренера.

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"Все, що могло піти не так, пішло не так цього року. Сезон насправді розпочався відносно спокійно. У нас змінився власник, що стало великою зміною для всього клубу.

А потім був звільнений Томас Тухель, що, звичайно, завжди грає свою роль у такій команді, як ця, коли ти досяг успіху з тренером, а потім його звільняють ні з того ні з сього.

Звичайно, легко знайти виправдання. Я не любитель звалювати провину на когось іншого. Зрештою, ми всі професійні футболісти і маємо іноді перемагати. Особливо, якщо це дербі. Сподіваюся, ми зможемо знову залучити уболівальників на свій бік", — наводить слова Гаверца Sky Sports.

Сьогодні, 2 травня, Арсенал на своєму полі прийме Челсі. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.