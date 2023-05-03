Англія

Авторитетний статистичний портал оцінив учасників зустрічі.

Арсенал в рамках поєдинку тридцять четвертого тура елітного дивізіону чемпіонату України приймав на своєму полі Челсі та здобув перемогу.

Авторитетний статистичний портал Whoscored традиційно оцінив гру учасників матчу. Так, Олександр Зінченко отримав 7,1 бала. Це п'ята оцінка у складі "канонірів".

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Михайло Мудрик, своєю чергою, отримав 6,2 бала, але він з'явився на полі на заміну, тому не встиг себе як слід проявити.

Найкращим же очікувано став Мартін Едегор. Його гру оцінили в 8,7 бала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченку не вистачило чотирьох перемог, щоб побити рекорд Лапорта.