Англія

Керманич Челсі прокоментував поразку від Арсенала.

Челсі напередодні в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги програв Арсеналу в гостьовому лондонському дербі.

Арсенал — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

В.о. головного тренера "синіх" Френк Лемпард після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Гра в першому таймі з нашого боку відбувалась неналежним чином в усіх сенсах. Проти нас було комфортно грати, добре володіти м’ячем, бо ми були пасивними в пресингу. Те, про що ми говорили перед грою стосовно оборони, ми так і не зробили: не обмежували простір між лініями, не піднімали лінію настільки, наскільки було потрібно, не тиснули на суперників, не брали участь у боротьбі.

Із іншого боку, наша гра на м’ячі — усе те саме. Короткі паси, паси самим собі в поганій позиції, відсутність довгих передач, відсутність забігань — усі ті речі, про які ми домовлялись із футболістами. Якщо граєте таким чином, то ви зрештою отримаєте те, на що награли.

У перерві я сказав те саме, що сказав перед грою. Тактично цей матч нічим не відрізнявся від гри проти Брентфорда. Перед матчем мене запитували про гру в п’ять або чотири захисники. Але ці речі не мають жодного значення, якщо ви не виконуєте правильно базові моменти.

У нас був більш динамічний характер після перерви, ми грали в передній частині, затримувались із м’ячем, робили забігання, створили кілька пристойних моментів, забили гол. Наразі це невеликі досягнення, але це може бути 45 хвилин у кінці шляху, щоб зрештою прийти до того місця, де ми маємо бути.

І гадки не маю, чому команді не вистачає агресії. У другому таймі ви побачили більше активності, і це має бути основним висновком цього матчу. Я знаю, що невимушеною відповіддю на перший тайм може бути те, що гравці не мали відчуття гордості або не мали достатньої уваги. Але вам не потрібно бути агресивним упродовж тижня, щоб бути агресивним гравцем, коли виходите на поле.

Чесно кажучи, відчуття перед грою були хорошими, енергія в роздягальні була позитивною. Важливо було перенести це на поле, але ми цього не зробили. Сьогоднішній вечір — ще один урок того, що має бути, коли ми поїдемо до Борнмута, який зараз грає дуже добре, чи їдемо до Ноттінгем Форест, який бореться за життя.

Я мотивую хлопців і виконую свою роботу. Я розумію, що роль тимчасового як така, особливо коли на посаді немає чіткої мети, ускладнює цей процес. За короткий час, що я перебуваю тут, я стаю більш практичним у своїх підходах. Грають гравці, які показують, що добре тренуються, і в них є мотивація. Не завжди ці футболісти будуть найголоснішими в команді. Це можуть бути тихі люди, які мають мотивацію. Далі гратимуть ті, хто продовжуватиме намагатися покращуватись у цих п’яти іграх до кінця сезону.

У мене залишилось усього п'ять ігор і чотири тижні до кінця сезону. Єдине, про що я зараз дбаю — це побачити кращий перший тайм, аніж той, що я бачив сьогодні. Навіть другий тайм був дещо кращим, але це все одно ще не те, на що ми здатні", — заявив англійський фахівець.

У наступному турі Челсі гратиме в гостях у Борнмута.