Англія

Колишній гравець Арсенала та Челсі прокоментував підсумок дербі.

Напередодні в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал переграв Челсі в домашньому лондонському дербі.

Арсенал — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Колишній півзахисник Сеск Фабрегас, який свого часу пограв у складах "канонірів" та "синіх" розповів про власні враження від звітної гри.

"Шість років тому в нас теж був дуже поганий сезон із Челсі. Жозе Моурінью пішов, Гус Гіддінк прийшов. Він почав грати з молодими футболістами в складі: Рубен Лофтус-Чік, Андреас Крістенсен, Теммі Абрагам, щоб дати їм досвід перед наступним роком.

Я пам'ятаю, як у квітні вони підписали Антоніо Конте. Він приїхав на тренувальний майданчик, поговорив з кожним із нас індивідуально, спланував, що він хоче з нами зробити, щоб почати все заново. У підсумку ми виграли Прем'єр-лігу проти Гвардіоли, Клоппа, Моурінью. Це вважалось неможливим, але стало реальним.

Це сталося шість років тому, я пережив це. Це стає можливим, якщо ви залучаєте когось із досвідом, характером, із чіткими ідеями та наполегливо працюєте", — заявив колишній іспанський виконавець.

Арсенал таким чином повернув собі першу сходинку в чемпіонських перегонах, проте знову може нею поступитись на користь Манчестер Сіті, якщо ті обіграють Вест Гем 3 травня, о 22:00.