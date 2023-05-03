Англія

Новий керманич Лідс Юнайтед висловився про свої професійні якості.

Напередодні Лідс Юнайтед оголосив про призначення Сема Еллардайса на посаду головного тренера першої команди.

Біг Сем на своїй першій прес-конференції в якості керманича "павичів" висловився про свої професійні якості.

"Занадто багато людей вважають мене старим і застарілим, що дуже далеко від істини. Мені може бути 68, і я виглядаю старим, але мене ніхто не випереджає у футбольному плані: ні Пеп Гвардіола, ні Юрген Клопп, ні Мікель Артета.

Я ділюся тим, що вони роблять, і роблю те, що я роблю, але з точки зору знань і глибини цих знань, я з ними на одному рівні. Я не кажу, що я кращий за них, але, безперечно, такий же хороший, як і вони", — цитує слова Сема Еллардайса Liverpool Echo.

Раніше повідомлялося, що Сем Еллардайс отримає понад 3 млн фунтів, якщо Лідс не вилетить з АПЛ.