Коуча фінансово мотивує керівництво клубу.
СЕМ АЛЛАРДАЙС, GETTY IMAGES
03 травня 2023, 14:53
Сьогодні стало відомо, що Сем Еллардайс очолив Лідс після відходу Хаві Грасії.
Як повідомляє The Times, зарплата новоспеченого тренера Лідса становитиме 500 тисяч фунтів. Якщо команда не вилетить з АПЛ, Еллардайс отримає бонус у розмірі понад 2,5 млн фунтів.
Наразі Лідс випереджає Ноттінгем Форест, що йде в зоні вильоту, тільки завдяки різниці м'ячів. У обох команд по 30 очок. Передостанній Евертон має у своєму активі 29 балів.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Сема був Вест Бромвич, звідки Біг Сема звільнили після 26 матчів, за які команда в середньому здобувала 0,73 очка за гру.
Дебютує Лідс під керівництвом нового головного тренера в гостьовій грі проти Манчестер Сіті 6 травня.