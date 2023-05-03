Англія

Коуча фінансово мотивує керівництво клубу.

Сьогодні стало відомо, що Сем Еллардайс очолив Лідс після відходу Хаві Грасії.

Як повідомляє The Times, зарплата новоспеченого тренера Лідса становитиме 500 тисяч фунтів. Якщо команда не вилетить з АПЛ, Еллардайс отримає бонус у розмірі понад 2,5 млн фунтів.

Наразі Лідс випереджає Ноттінгем Форест, що йде в зоні вильоту, тільки завдяки різниці м'ячів. У обох команд по 30 очок. Передостанній Евертон має у своєму активі 29 балів.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Сема був Вест Бромвич, звідки Біг Сема звільнили після 26 матчів, за які команда в середньому здобувала 0,73 очка за гру.

Дебютує Лідс під керівництвом нового головного тренера в гостьовій грі проти Манчестер Сіті 6 травня.