Англія

Керманич мусить урятувати команду від вильоту.

Англійський Лідс наприкінці поточного сезону перебуває в дуже скрутному становищі поблизу до зони вильоту, від якої команду відділяють лише додаткові показники в порівнянні з Ноттінгем Форест.

Через невдалі виступи за ходом поточної кампанії клуб уже встиг звільнити з посади головного тренера американця Джессі Марша, після якого короткостроковий період на чолі команди провів англієць Майкл Скубала, на місце якого в підсумку взяли іспанця Хаві Грасію.

Проте 53-річного керманича в підсумку звільнили вже за два дні після його дня народження, а за 12 матчів із ним на чолі команда в середньому не здобувала навіть одного залікового балу.

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Зігор Аранальде, Мікель Антіа та Хуан Солла, які прийшли разом із Грасією, також залишать клуб.

На його місце керівництво "павичів" вирішило запросити "важку артилерію" у вигляді Сема Еллардайса, якого в Англії вже за звичною називають просто "Біг Сем".

За 29-річну кар’єру менеджера 68-річний англієць провів більше 500 матчів у АПЛ, допомагаючи Болтону, Ньюкаслу, Блекберну, Вест Гему, Сандерленду, Крістал Пелес, Евертону та іншим клубом.

Його останнім місцем роботи був Вест Бромвич, звідки Біг Сема звільнили після 26 матчів, за які команда в середньому здобувала 0,73 очок за гру.

Дебютує Лідс під керівництвом нового головного тренера в гостьовій грі проти Манчестер Сіті 6 травня.