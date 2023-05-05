Англія

"Каноніри" зможуть розраховувати на понад 150 мільйонів фунтів стерлінгів, проте також планують продати кількох своїх гравців.

Бюджет лондонського Арсеналу на літнє трансферне вікно становитиме понад 150 мільйонів фунтів стерлінгів, оскільки головний тренер "канонірів" Мікель Артета прагне посилити свою команду для продовження безпосередньої участі у чемпіонських перегонах АПЛ наступного сезону. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, пріоритетом для Артети є центральний півзахисник, а головною ціллю лишається Деклан Райс з Вест Гема, проте клуб з Північного Лондона також шукає нового універсального нападника та гравця у лінію оборони.

На тлі цих трансферних цілей Арсенал має й намір продавати своїх гравців, тому готовий вислухати пропозиції щодо лівого захисника Кірана Тірні, вінгера Ріса Нельсона, форварда Фалоріна Балогуна, лівого захисника Нуну Тавареша та вінгера Ніколя Пепе.

Артета вважає, що Арсенал цього сезону вражаюче вийшов на межу своїх можливостей, але суворий характер змагання за титул дав іспанському фахівцю можливість глибше зрозуміти, де його команда має проблеми, а де добре оснащена.

Зазначається, що останні кілька місяців в Арсеналі розглядали лише варіанти з підписанням футболістів з приставкою "топ", здатних у найкоротші терміни посилити гру команди. Повернення до Ліги чемпіонів та рівень гри позитивно вплинули на імідж клубу, тому тепер до офісу Арсеналу приходять представники гравців із вищої сітки як до однієї з найцікавіших команд Європи.

Незважаючи на глобальні цілі Арсеналу на трансферному ринку, Артета та Еду продовжать діяти насамперед стратегічно і не витрачатимуть бездумно великі гроші. Як повідомлялося вище, Деклан Райс — головна мета "канонірів", але вони також готові відновити інтерес до центрального півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо. В атаку ж розглядається 23-річний Мусса Діабі з леверкузенського Баєра, а в лінію оборони — 22-річний центрбек Крістал Пелес Марк Геї.