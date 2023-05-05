Англія

Француз більше не зіграє в цій кампанії.

Голкіпер та капітан Тоттенгема Уго Льоріс отримав пошкодження у матчі проти Ньюкасла та був замінений в перерві.

Тренерський штаб очікував повернення свого лідера, проте новини сумні — Уго Льоріс більше не зіграє в цьому сезоні.

"Уго Льоріс вибув до кінця сезону. Ми отримали результати обстеження, і це, без сумніву, нас розчаровує", — наводить слова Мейсjна AP.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем обрав двох претендентів на заміну Льорісу.