Англія

"Чайки" підпишуть нового гравця.

Брайтон проводить доволі потужний сезон та вже працює над підсиленням складу для наступної кампанії.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, "чайкам" вдалось досягти домовленість щодо трансферу форварда Вотфорда Жоао Педро.

Бразилець може зіграти як у центрі нападу, так і на фланзі. Контракт буде розрахований до 2028 року. Сума угоди невідома.

У поточному сезоні Жоао Педро провів 35 матчів у Чемпіоншипі: на його рахунку 11 голів та чотири асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон домовився з Мілнером про однорічний контракт.