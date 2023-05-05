Англія

Оборонець "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу прокоментував поразку своєї команди у матчі 28 туру АПЛ проти Брайтона (0:1).

"Брайтон — чудова команда. Вони на своєму місці в таблиці й заслуговують там бути. Але якщо подивитися на наші чудові моменти в першому таймі, гра повинна була скластися набагато комфортніше для нас. Якщо забиваємо, це полегшує нам життя.

Але так бувало не тільки проти Брайтона, а й в багатьох інших матчах сезону. Очевидно, нам немає виправдань. Я був тим, хто помилився наприкінці матчу. Приймаю цей удар, я розчарований.

Думаю, в обороні ми грали дуже добре. Але треба такі матчі догравати до фінального свистка. У нас було так багато нагод у першому таймі. Знали, що Брайтон збирається контролювати м’яч.

Але в першому таймі ми мали три-чотири великі моменти. І саме таким був цей сезон, коли ми не реалізовували шанси", — цитує Шоу офіційний сайт МЮ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед.