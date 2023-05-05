Англія

Легендарний англієць приєднається до команди Роберто Де Дзербі.

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер у літнє трансферне вікно стане гравцем Брайтона.

Як повідомляє Фабріціо Романо, "чайки" домовились з 37-річним футболістом. Його угода з новим клубом буде діяти до літа 2024 року. Всі умови між гравцем і клубом узгоджені.

Футболіст приєднається до команди Роберто Де Дзербі на початку липня.

Нинішнього сезону Мілнер провів 39 поєдинків, у яких відзначився двома результативними передачами.

Крім Брайтона, на Мілнера претендував Бернлі, але сам гравець зробив вибір на користь "чайок", оскільки йому подобається тренерська робота італійського фахівця, який раніше очолював Шахтар.