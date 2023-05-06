Англія

Аргентинець може перебратись в АПЛ.

Челсі розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, лондонський клуб хоче підписати гравця Інтера Лаутаро Мартінеса.

Зазначимо, що аргентинський нападник в цьому сезоні відіграв 47 матчів на клубному рівні, відзначившись 21 голом та вісьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Лаутаро Мартінеса також претендує інший представник АПЛ — Манчестер Юнайтед.