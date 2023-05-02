Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати нового гравця.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти підсилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, якщо клубу не вдасться підписати Гаррі Кейна, тоді "червоні дияволи" спробують підписати Лаутаро Мартінеса.

Стверджується, що аргентинський нападник може бути доступний за 70 мільйонів євро.

Зазначимо, що Лаутаро Мартінес в цьому сезоні відіграв 47 матчів на клубному рівні, відзначившись 21 голом та вісьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед та ПСЖ виявляють інтерес до Абрагама.