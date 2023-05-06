Англія

Німецький півзахисник команди Хосепа Гвардіоли міг розраховувати й на хет-трик, але схибив із пенальті.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Лідс Юнайтед 2:1

Голи: Гюндоган, 19, 27 — Родріго, 85

На 84-й хвилині Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) не забив пенальті (штанга).Едерсон — Аканджі, Лапорт, Аке (Вокер, 54) — Гюндоган (Родрі, 90+3), Льюїс — Марез, де Брюйне, Альварес (Б. Сілва, 87), Фоден — Голанд.Роблес — Фірпо, Вебер, Крістенсен — Гаррісон (Саммервіль, 66), Рока (Грінвуд, 58), Форшоу (Стрейк, 80), Ейлінг — Ньйонто (Родріго, 58), Маккенні — Бамфорд (Ааронсон, 80).Попередження: Ньйонто, Родріго.