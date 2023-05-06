Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму полі приймав Крістал Пелас.

ТОП-20 бомбардирів в історії АПЛ

Наприкінці першого тайму гол на свій рахунок записав Гаррі Кейн. Цей забитий м'яч не лише допоміг "шпорам" набрати три пункти, а й вивів англійця на друге місце в списках кращих бомбардирів АПЛ в історії.

Тоттенгем – Кристал Пелас 1:0

Гол: Кейн, 45+1.

Тоттенгем: Форстер — Емерсон, Ромеро, Лангле (Даєр 89), Девіс — Порро, Скіпп, Гейбйорг, Сон (Данджума 89) — Рішарлісон (Кулушевскі 79), Кейн.

Крістал Пелас: Джонстон — Мітчелл, Гехі, Андерсен, Ворд — Шлупп (Гьюз 74), Дукуре, Езе — Заха, Айю (Едуар 84), Олісе.

Попередження: Девіс 83, Лангле 86, Форстер 90+2 — Шлупп 56, Ворд 69, Айю 73, Заха 90+1, Андерсен 90+2.