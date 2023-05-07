Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та лондонський Арсенал.

Ньюкасл прийматиме лондонський Арсенал на Сент-Джеймс Парк у рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Едді Гау, після перемоги над Саутгемптоном (3:1), залучив до стартового складу Вілсона до лівого флангу атаки.

Мікель Артета, на тлі перемоги в дербі над Челсі (3:1), використав із перших хвилин Мартінеллі ліворуч в атаці.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Жоелінтон, Гімараєс, Віллок — Мерфі, Ісак, Вілсон.

Запасні: Дубравка, Дамметт, Льюїс, Таргетт, Манкільйо, Альмірон, Андерсон, Гордон, Сен-Максімен.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Гра Ньюкасл — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.