Англія

Football.ua представляє прев'ю до центрального матчу 35-го туру АПЛ, який пройде 7 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкаслом та лондонським Арсеналом, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

НЕДІЛЯ, 7 ТРАВНЯ, 18:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Центральний матч туру між двома командами, які практично на 99% в наступному сезоні представлятимуть Англію у груповому етапі найпрестижнішого єврокубку. Незважаючи на те, що Арсенал та Ньюкасл йдуть на другому та третьому місцях відповідно, назвати їх прямими конкурентами важко. "Каноніри" все ж таки є учасниками чемпіонських перегонів разом з Манчестер Сіті, а ось Ньюкасл готовий зараз користуватися поганою формою Манчестер Юнайтед у поточному відрізку сезону у боротьбі за "бронзу".

Поточна форма Ньюкасла як мінімум на папері робить команду Едді Гау фаворитом у боротьбі за третій рядок. В останніх матчах "сороки" демонстрували впевнену гру, що закономірно приносило переконливі перемоги, серед яких був лише один тотальний провал у вигляді розгромної поразки від Астон Вілли. Водночас не можна ігнорувати той факт, що останніми суперниками "сорок" були або відверті аутсайдери чемпіонату, або команди, які перебували у певній ігровій кризі. З іншого боку, хіба когось це має хвилювати, коли команді вдалося вичавити з цього всього вісім перемог на тлі однієї поразки в останніх дев'яти матчах?

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А ось лондонський Арсенал похвалитися такою ж вражаючою формою та результатами останнім часом не може. Хто б міг подумати, що травма основного центрального захисника команди Вільяма Саліба настільки сильно позначиться на рівні надійності оборонної лінії "канонірів", які почали дуже багато пропускати і допускати помилки на рівному місці, чим суперники успішно користувалися.

Але навіть залишаючи осторонь результативні нічиї з Ліверпулем, Вест Гемом та Саутгемптоном, ключовий момент сезону для Арсеналу стався на Етіхаді, де колектив Артети без шансів був розбитий головним конкурентом у чемпіонській гонці в особі Манчестер Сіті. 247 днів "каноніри" очолювали таблицю, але в заключному відрізку сезону таки пропустили вперед більш досвідчених підопічних Хосепа Гвардіоли, які вже мають комфортну перевагу над Арсеналом у чотири очки та величезні шанси на захист титулу.

"Канонірам" зараз залишається лише намагатися зберігати інтригу з матчу в матч, сподіваючись на диво та осічки Сіті. Минулого матчу вони розбили кризовий Челсі ще в першому таймі, але натомість отримали ще одну проблему — пошкодження у другого основного центрбека Габріела, який ризикує проти Ньюкасла не зіграти. Повна потенційна відсутність основного центру оборони дає Ньюкаслу непогані шанси на успіх за підтримки своїх уболівальників, особливо якщо ми ще й побачимо повернення реактивного Аллана Сен-Максімена.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,71.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Жоелінтон, Гімараес, Віллок — Мерфі, Вілсон, Ісак

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Голдінг, Ківьор, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Крафт, Лассельс, Фрейзер — Томіясу, Ельнені, Саліба

Під питанням: Сен-Максімен, Лонгстафф — Габріел

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