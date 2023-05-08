Англія

Керманич Евертона прокоментував підготовку до гри проти Брайтона.

У рамках тридцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Евертон проведе гостьову зустріч проти Брайтона.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч напередодні протистояння оцінив стан власної команди.

"Наступні чотири ігри впливатимуть не лише на майбутнє всіх причетних до клубу, а й на їхні життя та ресурси для існування. Це — футбол. Це — виклик. Це — реальність. Наше завдання — створити нову реальність, але зараз ми змушені жити в актуальній.

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Існують певні ключові цінності щодо того, як повинен працювати клуб. І справа не в тому, у якому дивізіоні він при цьому перебуває. Це має працювати саме таким чином, крапка. Така моя думка. Це те, що я сподіваюся створити в Евертоні з часом, тоді як у найближчому майбутньому нам потрібно виграти достатньо ігор для порятунку.

Ширший світогляд повинен сформувати порядок денний для клубу, щоб спрямувати його розвиток в правильному напрямку. Це не може бути просто: "О, ми знову мусимо рятуватись". Так нічого не побудуєш. Це просто виживання. Ми не хочемо просто виживати. Ми хочемо рости. Це зовсім інша гра в м'яч.

Коли я прийшов сюди — і це було добре зауважено ЗМІ до того, як мене взяли на роботу — усі проблеми, шум і негатив навколо клубу існували впродовж тривалого часу. За одну мить усе не перевернеш. За конкретними результатами стоїть багато конкретної роботи, але саме результати все ще є ключовим показником станом на зараз.

Нам потрібно завершити роботу, дійти до літа, а потім почати робити всі ті великі справи, які ми запланували. Але головне на даний момент — це ігри, і саме вони в центрі уваги", — заявив англійський фахівець.

Матч Брайтон — Евертон відбудеться 8 травня, о 19:30.