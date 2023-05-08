Почеттіно — фаворит на посаду.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
08 травня 2023, 17:58
Челсі визначиться з новим головним тренером найближчим часом, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, остаточне рішення про призначення нового тренера лондонський клуб ухвалить цього тижня. Френк Лемпард керуватиме командою у чотирьох останніх матчах АПЛ.
Новий тренер співпрацюватиме з Лемпардом, а також зі спортивними директорами Лоуренсом Стюартом та Полом Вінстенлі.
Головним претендентом на посаду головного тренера Челсі залишається Маурісіо Почеттіно.
Нагадаємо, що у суботу Челсі здобув першу перемогу під керівництвом Лемпарда з моменту його повернення до клубу.