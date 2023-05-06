Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі вирушив на виїзд до Борнмута.

Колектив Френка Лемпарда перебуває у жахливій формі. Були чутки, що англієць може бути звільнений до кінця сезону, незважаючи на те, що він виконує роль виконуючого обов'язки головного тренера.

Вже на дев'ятій хвилині гри Челсі забив перший гол, проте на 21-й хвилині Вінья зрівняв рахунок.

Наприкінці матчу Челсі розійшовся і забив зусиллями Бадіяшиля та Феліша.

3:1 – перша перемога Френка Лемпарда на посаді тренера Челсі після повернення.

Зазначимо, що Михайло Мудрик вийшов в основі та отримав жовту картку, а інший українець Ілля Забарний на поле не вийшов.

Борнмут – Челсі 1:3

Голи: Вінья, 21 – Галлагер, 9, Бадьяшіль, 82, Феліш, 86.

Борнмут: Нето – Сміт, Сенесі, Келлі, Вінья – Ротуелл (Кук, 59), Лерма – Ваттара, Біллінг (Ентоні, 83), Крісті (Семеньо, 84) – Соланке (Брукс, 90).

Челсі: Кепа – Чалоба, Сілва, Бадіашиль, Чілвелл (Аспілікуета, 75) – Канте (Лофтус-Чік, 63), Фернандес, Галлахер – Мадуеке (Зієш, 76), Гаверц (Феліш, 84), Мудрик (Стерлінг, 63).

Попередження: Сенесі (45+3) – Мудрик (15), Канте (20), Бадіашиль (65).