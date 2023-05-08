Англія

Команда Шона Дайча навіть змогла перевершити рахунок провального матчу на власному полі, зупинивши команду Роберто Де Дзербі, що набрала шалених обертів наприкінці сезону.

Боротьба за виживання проти амбіції зачепитись за місця в єврокубках на наступний сезон. Наприкінці чергового футбольного року важко знайти відмінності в підходах команд до складання власних стратегій, хоча вони й належать до геть різних за ступенем успішності категорій. У рамках тридцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги, зокрема, Брайтону доводилось приймати на власному полі Евертон саме з таким співвідношенням завдань на окремо взяту дуель.

Колектив Роберто Де Дзербі в дебютному для екс-тренера донецького Шахтаря сезоні в англійському футболі поступово дійшов до сьомої сходинки турнірної таблиці, проте аж два матчі в запасі, у порівнянні з прямими конкурентами попереду, дозволяли "чайкам" замислитись і про більші здобутки, аніж участь у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У той самий час футболістам Шона Дайча нічого іншого не залишалось, як поневірятись у пошуках заповітних балів де завгодно, навіть у зустрічах проти більш успішних команд чемпіонату, бо позаду "ірисок" ішов тільки безнадійний Саутгемптон.

Якщо й існувала якась аналітика чи прогнози стосовно можливого ходу цієї зустрічі, то вже на першій хвилині її потрібно було відправити до смітника. Евертон навіть не встиг зачинитись у глибоку захисті, а суперники втратили пильність у центрі поля, після чого передача Івобі запустила в прорив Калверта-Льюїна аж до чужого штрафного, де той викотив під порожні ворота для Дукуре. Брайтон такий початок зустрічі, певна річ, мав засмутити, проте особливо панікувати не було потреби, бо тоді ще не завершилась і перша хвилина гри.

А ось коли почали з’являтись інші тривожні сигнали, накшталт повної відсутності ударів у площину воріт суперників за пів години ігрового часу, то вже потрібно було бити на сполох. Евертон віддав ініціативу суперникам, як і вміє це робити найкращим чином, а натомість намагався стримувати їхні випади через фланги. Вертикальний футбол Де Дзербі таким чином у першій половині було стримано майже повністю, але потім події все одно почали розвиватись карколомним чином.

Евертон забив другий м’яч на 29 хвилині. А до того мав ще кілька непоганих нагод накшталт удару Макніла з дриблінгу всередині чужого штрафного. І знову цей гол був підсумком відмінної контратаки гостей, яку той-таки Макніл із лівого флангу штрафного завершував гольовим навісом на дальню стійку під удар Дукуре. Це був шок, але, як виявилось пізніше, слабенький. Справді перелякав власних фанатів Брайтон тоді, коли за шість хвилин пропустив утретє в цій грі.

Івобі тоді віддав беззмістовний пас на Дукуре під час випаду два-в-одного через центральну зону, і здавалось, що атаку було зупинено. Проте автор на той момент дубля не тільки встиг зберегти м’яч на лівому фланзі чужого штрафного, а й залишив його під простріл для Макніла, передачу якого Стіл ногою перевів у власні ворота. Вираз обличчя Де Дзербі тоді неможливо було побачити, бо на ньому його власне й не було.

Італійський фахівець після перерви здійснив одразу чотири заміни, аби його команда хоч трохи завелась. Брайтон на цьому тлі оточив чужий штрафний у позиційній атаці, і тут уже хоч-не-хоч, а варто було визнавати, що поява на полі Солі Марча фактично підпалила фланг Віталія Миколенка. Українець назбирав чимало помилок у ті хвилини, проте лише дивом "чайки" постійно били абикуди, але тільки не в сітку чужих воріт. Двічі було обстукано поперечину, а ударам Мітоми чи Мак Аллістера постійно не вистачало трохи везіння.

І на цьому тлі Евертон, який вискочив до контратаки на 76 хвилині через лівий фланг, Івобі зіграв до штрафного на Макніла, а той фінтами пошив у дурні захисника та воротаря, після чого завів м’яч у ворота. Це взагалі що таке було?! Ще й Марч отримав м’язове пошкодження на початку випаду суперників, тож його довелось міняти.

І так, "чайки" свій гол усе ж таки забили за лічені хвилини після четвертого пропущеного, нарешті досягнувши успіху вертикальними передачами з флангів на дальню стійку. Мак Аллістеру, до речі, дико пощастило з відскоком від стійки після удару Мітоми. Проте в компенсований час Евертон зробив що? Правильно, вибіг до контратаки, яку Макніл завершив потужним пострілом у лівий верхній кут із меж штрафного. "Іриски" — це щось. Але тільки сьогодні це можна було використати в хорошому сенсі.

У наступному турі Брайтон проведе гостьовий матч проти лондонського Арсенала, тоді як Евертон прийматиме Манчестер Сіті.



Брайтон — Евертон 1:5

Голи: Мак Аллістер, 79 — Дукуре, 1, 29, Стіл, 35 (авт.), Макніл, 76, 90+6

Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер (Колвілл, 46), Данк, Еступіньян — Гросс, Мак Аллістер — Буонанотте (Марч, 46, Гілмор, 78), Ундав (Енсісо, 46), Мітома — Велбек (Фергюсон, 46).



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує (Онана, 87) — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн (Мопе, 87).



Попередження: Данк — Міна, Гує, Калверт-Льюїн, Лукуре, Онана (не на полі).