Англія

Між клубами може статися обмін.

Незважаючи на те, що шанси Жоау Феліша у Челсі не такі високі, як повідомлялося раніше, лондонський клуб шукає варіанти зберегти португальця у складі своєї команди.

Атлетіко хоче виручити 88 мільйонів фунтів за Феліша, або ж готовий відпустити футболіста у річну оренду за 16 мільйонів.

"Сині" хочуть знизити суму викупу гравця, включивши до угоди П'єр-Емеріка Обамеянга та Марка Кукурелью. Обидва футболісти цікаві "матрацникам".

Зазначимо, що Феліш відіграв за Челсі на даний момент 15 матчів, у яких забив 3 голи.