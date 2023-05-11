Англія

Гравець може повернутись до Ювентуса.

Шведський нападник Деян Кулушевські з кінця січня 2022 року виступає в складі лондонського Тоттенгема, до якого перейшов на правах оренди з туринського Ювентуса.

Однак наприкінці поточного сезону завершується термін дії його контракту, після чого "шпори" мають дати відповідь "зебрам" на запит щодо повноцінного викупу контракту гравця.

Це буде коштувати лондонському клубу 35 млн євро, однак наразі керівництво Тоттенгема не впевнено, що довкола 23-річного виконавця їм вдасться побудувати лінію нападу за умов потенційного продажу Гаррі Кейна.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, перемовини між клубами наразі перебувають у замороженому стані.

У поточному сезоні Кулушевські відіграв 34 матчі, забивши два голи та віддавши сім гольових передач.