Англія

Француз зацікавив клуби АПЛ та Ліги 1.

Мусса Діабі може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, інтерес до вінгера Баєра виявляють Арсенал та Ньюкасл. "Сороки" протягом тривалого часу підтримують контакт із представниками футболіста.

У послугах Діабі також зацікавлений ПСЖ. Радник із футбольних питань Луїш Кампуш вже розповів керівництву клубу про бажання придбати гравця.

Баєр не має наміру продавати Діабі, але готовий розглянути пропозиції понад 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні Бундесліги Діабі провів 30 матчів, відзначившись 9 голами та 8 асистами.