Італійський захисник дістався ювілейної відмітки.
Леонардо Бонуччі, getty images
11 травня 2023, 22:22
Туринський Ювентус грає проти андалузької Севільї на полі Альянц Стедіум у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи УЄФА.
В стартовому складі італійської команди з'явився досвідчений захисник Леонардо Бонуччі, для якого цей матч став 500 у футболці Ювентуса.
Бонуччі став шостим гравцем Ювентуса, який досяг цієї позначки. Рекорд належить колишньому форварду туринців Алессандро Дель П'єро – 705 матчів, повідомляє Opta.
Інші гравців в рейтингу:
Джанлуїджі Буффон (685)
Джордж К'єлліні (561)
Гаетано Шіреа (552)
Джозеф Фуріно (528)
Леонардо Бонуччі (500)
Гра Ювентус — Севілья розпочалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.