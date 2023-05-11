Англія

Італійський захисник дістався ювілейної відмітки.

Туринський Ювентус грає проти андалузької Севільї на полі Альянц Стедіум у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи УЄФА.

В стартовому складі італійської команди з'явився досвідчений захисник Леонардо Бонуччі, для якого цей матч став 500 у футболці Ювентуса.

Бонуччі став шостим гравцем Ювентуса, який досяг цієї позначки. Рекорд належить колишньому форварду туринців Алессандро Дель П'єро – 705 матчів, повідомляє Opta.

Інші гравців в рейтингу:

Джанлуїджі Буффон (685)

Джордж К'єлліні (561)

Гаетано Шіреа (552)

Джозеф Фуріно (528)

Леонардо Бонуччі (500)

Гра Ювентус — Севілья розпочалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.