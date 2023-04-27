Італія

Капітан Ювентуса прокоментував поразку від Інтера.

Напередодні туринський Ювентус поступився в гостьовому Derby d'Italia міланському Інтеру в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії.

Інтер — Ювентус 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубка Італії

Захисник та капітан "Старої Синьйори" Леонардо Бонуччі прокоментував виступ своєї команди після фінального свистка.

"Очевидно, що коли за підсумком матчу Інтер — Ювентус ти втрачаєш можливості зіграти в фіналі Кубка країни, це завжди боляче.

Цей матч ми розпочали неначе на ручних гальмах, потім пропустили гол, якого можна було уникнути. Намагались створити щось, що могло б зашкодити Інтеру повернути гру на комфортний для себе шлях. Але, на жаль, так воно й вийшло.

Нам потрібно перегорнути цю історію на нову сторінку й додати більше за кожним аспектом: від техніки до характеру. Ми повинні були краще працювати з м’ячем і якісніше провадити деякі ідеї, тоді як Інтер чинив сильну протидію пресингом, і подекуди ми були змушені грати довгими передачею. Із К’єзою в якості центрального нападника за такого сценарію стає складніше утримувати м’яч.

Мій конфлікт із персоналом клубу під час заміни? Ні, у жодному разі! Просто в мене почалися судоми, і я попередив їх, щоб вони врахували це, коли з’явиться слушний час для заміни. Вони неправильно зрозуміли й подумали, що я маю негайно піти з поля. Я ніколи не провокував суперечок, коли мене замінили, і ніколи не буду.

У іграх такого рівня вам потрібна якась внутрішня енергія, яку ви відчуваєте в роздягальні та на полі. Нам чогось не вистачало в перші 25 хвилин, коли ми були м’якотілими в боротьбі. Звісно, деякі з наших гравців утомились більше, аніж інші, але ми не повинні використовувати це як алібі", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе в гостях у Болоньї.