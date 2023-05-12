Англія

Римський колектив може лишитися без топового спеціаліста.

Згідно з повідомленнями в Іспанії, Вест Гем Юнайтед зацікавлений у тому, щоб у наступному сезоні перехопити спортивного директора Роми Тіягу Пінто.

Талановитий фунціонер був переведений з Бенфіки в січні 2021 року і має контракт до червня 2024 року.

Його стосунки з тренером Жозе Моурінью були предметом спекуляцій протягом кількох місяців, і тепер ця новина поширюється за межі Італії та Португалії.

Іспанський сайт Relevo стверджує, що Вест Гем і інший клуб Прем'єр-ліги націлилися на те, щоб потенційно вмовити Тьяго Пінто в Англію влітку.

Попередніми тижнями Рома змінила своє керівництво, звільнивши генерального директора П'єтро Берарді та залучивши колишнього керівника Олімпіакоса Ліну Сулуку на подвійну роль як генерального директора, так і генерального директора.

Моурінью натякав на те, що за лаштунками є проблеми, скаржачись в інтерв’ю та на прес-конференціях, що він був змушений бути "більше, ніж тренером» у Ромі", виконуючи деякі обов’язки, які повинні виконуватися директорами.